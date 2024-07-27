Де саме сталася катастрофа, в університеті не зазначили.

У суботу, 27 липня 2024 року, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Про це повідомили на сторінці закладу у Facebook.

"Із сумом повідомляємо, що сьогодні, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift, загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил. Причини катастрофи встановлюються.", – йдеться у повідомленні.

На місці інциденту працюють слідчі, профільні експерти та фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України. Зазначається, що керівництво університету всебічно сприяє слідству.

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"Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Це болюча і непоправна втрата для всіх нас...", – додали в університеті.

Де саме сталася катастрофа, в університеті не зазначили.

Загибель курсантів: інші новини

У травні на одному з українських аеродромів під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом загинув 19-річний курсант Одеської військової академії. Тоді стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт і обмотався довкола ноги курсанта, завадивши розкриттю основного.

Нагадаємо, що в 2020 році на Харківщині розбився літак Ан-26 із курсантами. Інцидент стався 25 вересня під Чугуєвом. Тоді на борту літака перебувало 27 осіб, вижив лише один курсант. Загинули 19 курсантів та 7 членів екіпажу.

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