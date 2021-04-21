Влада вирішує, чи продовжувати локдаун у Києві / Фото УНІАН, Чузавков Сергій
У Києві рішення щодо додаткових протиепідемічних обмежень на Великдень буде ухвалено в п’ятницю, 23 квітня
Про це повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі каналу «Україна 24».
«Сьогодні проводиться діалог, консультація з усіма конфесіями, церквами. В даний час проводиться розробка протиепідемічних заходів з усіма церквами і рішення буде прийнято у п’ятницю після проведення всіх консультацій», - заявив він.
Локдаун у Києві: що потрібно знати
- Київ з 23 березня у "червоній" зоні епіднебезпеки.
- З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками. Зачинено дитсадки та школи.
- 14 квітня у Києві дію жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня.
- 16 квітня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що місто готує додаткові протиепідемічні заходи, аби після Великодніх свят не сталося інфекційного вибуху. Заходи будуть затверджені Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
- 21 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ до кінця квітня може покинути "червону" зону карантину і перейти відразу в "жовту", минувши "помаранчеву".
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