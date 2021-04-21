Наразі проводиться діалог з усіма церквами щодо протиепідемічних заходів на Великдень.

У Києві рішення щодо додаткових протиепідемічних обмежень на Великдень буде ухвалено в п’ятницю, 23 квітня

Про це повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі каналу «Україна 24».

«Сьогодні проводиться діалог, консультація з усіма конфесіями, церквами. В даний час проводиться розробка протиепідемічних заходів з усіма церквами і рішення буде прийнято у п’ятницю після проведення всіх консультацій», - заявив він.

Локдаун у Києві: що потрібно знати

Київ з 23 березня у "червоній" зоні епіднебезпеки.

З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками. Зачинено дитсадки та школи.

14 квітня у Києві дію жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня.

16 квітня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що місто готує додаткові протиепідемічні заходи, аби після Великодніх свят не сталося інфекційного вибуху. Заходи будуть затверджені Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

21 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ до кінця квітня може покинути "червону" зону карантину і перейти відразу в "жовту", минувши "помаранчеву".

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Автор: Тарас Сидоржевський