О 23:00 в столиці починається комендантська година, якої треба дотримуватися неухильно, наголосили в КМДА.

У Києві з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше, ніж до 22:00.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомляє офіційний Телеграм-канал КМДА.

О 23:00 в столиці починається комендантська година, якої треба дотримуватися неухильно, аби не створювати конфліктні ситуації із правоохоронцями та силами оборони і не наражати на небезпеку себе та інших містян.

Відео дня:

Раніше мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію про скасування примусової зупинки громадського транспорту у столиці під час повітряної тривоги. Пропозицію киян відхилили.

30 серпня була інформація, як Київська область готується до початку навчального року.

Вас також можуть зацікавити новини: