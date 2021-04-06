Обласна рада надала російській мові особливий статус у 2012 році.

Суд скасував рішення про визнання російської мови регіональною на території Запорізької області.

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Про це у Facebook повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"24 березня 2021 року Запорізьким окружним адміністративним судом прийнято рішення про визнання протиправним та нечинним рішення облради від 16.08.2012 № 2 «Про заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, передбачені Законом України “Про засади державної мовної політики”, на території Запорізької області»", - зазначив він.

Як пояснив Кремінь, відповідно до статті 255 КАС України рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу ній було подано, тобто з 23.04.2021 року.

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Автор: Дмитро Захаров