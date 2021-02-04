Сьогодні під час акції біля одного з телеканалів за порушення публічного порядку до Шевченківського управління поліції доставили чотирьох осіб.

Поліція відкрила кримінальні провадження після сутичок біля офісу телеканалу «Наш».

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці порушили справи за фактами подій біля Шевченківського управління поліції, куди привезли затриманих, та офісу телеканалу.

«Поліцейські діють виключно у межах чинного законодавства. Тож жодні спроби тиску на поліцію для ухвалення будь-яких рішень не дадуть позитивного результату. Тому наголошую: усі маніпуляції та провокаційні шоу будуть жорстко присікатися!» - наголосив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Він нагадав, що сьогодні під час акції біля одного з телеканалів за порушення публічного порядку до Шевченківського управління поліції доставили чотирьох осіб.

«Під час складання адміністративних матеріалів один із чоловіків відчинив вікно і став на підвіконня. При цьому він висловлював низку вимог, зокрема щодо закриття каналу, звільнення учасників акції та зняття з посади одного з керівників територіального управління поліції», - зазначив Крищенко.

Акції біля телеканалу "Наш": що потрібно знати

Активісти сьогодні пікетували офіс телеканалу "Наш", щоб висловити невдоволення прокремлівською політикою цього каналу.

Зокрема активіст Євген Карась, який раніше був лідером організації "С14", звинуватив працівників телеканалу «Наш» у розповсюдженні дезінформації й отриманні коштів з Росії.

Сталися сутички з поліцейськими, було затримано 4 осіб.

Один із затриманих біля офісу телеканалу «Наш» активіст Середюк виліз на підвіконня 4-го поверху будівлі Шевченківського управління поліції із зовнішнього боку стіни і погрожував стрибнути, якщо не відпустять його і його побратимів.

Пізніше він почав вимагати зустрічі з главою МВС Арсеном Аваковим, закриття каналу «Наш» та звільнення начальника відділу превенції Шевченківського управління поліції Володимира Катруша та заступника начальника Шевченківського управління поліції Валентина Галатенка. Середюк заявив, що поліцейські систематично перешкоджають активістам проводити акції, б'ють їх, крадуть їхні речі.

Пізніше ветеран заявив про досягнення певного компромісу з керівництвом МВС і зліз з вікна 4-го поверху всередину приміщення.

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Автор: Тамара Отовська