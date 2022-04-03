Спілка закликала іноземних колег привертати увагу світу до того, що насправді відбувається в нашій країні.

Національна спілка журналістів України звернулася до іноземної преси й нагадала, що росіяни продовжують скоювати злочини проти людяності просто зараз.

Звернення з'явилося на сайті НСЖУ.

"Останні жахливі фото-факти зі звільнених українських міст Буча та Ірпінь демонструють, що злочини проти людства відбуваються просто зараз. Російські війська в Україні не лише воюють зі Збройними силами України, а і вдаються до катувань, розстрілів та підпалів мирного населення. Це справжній геноцид проти українського населення, і він відбувається просто зараз, у 21 столітті! Ми маємо спинити його разом і ніколи не дозволити йому повторитися в будь-якому куточку світу", - йдеться у зверненні.

НСЖУ подякувала іноземним журналістам за підтримку України, яку наша країна відчуває в часи російського вторгнення.

Водночас іноземній пресі нагадали, що злочини ворога будуються на величезних масштабах пропаганди та дегуманізації, які неприйнятні для всього вільного людства. Саме такі методи використовує Росія в Україні.

"Під приводом "демілітаризації" та "денацифікації" України Росія переслідує зовсім інші цілі, спустошуючи цілі міста та вбиваючи невинних мирних жителів, у тому числі жінок і дітей. Цей "абстрактний" підхід вимірюється у людських життях. Поки ви читаєте цього листа, наші люди, школи, лікарні, дитячі садки та житлові квартали залишаються під постійними атаками з боку російських збройних сил. Є численні випадки масового вбивства мирних жителів, зґвалтування, пограбування, викрадення та страти цивільних, які були офіційно підтверджені міжнародними інституціями, такими як ООН. Росія продовжує відкрито порушувати фундаментальні принципи міжнародного гуманітарного права. Такий підхід неприйнятний для вільного світу", - йдеться у зверненні.

Нацспілка журналістів зауважила, що Україна відчуває підтримку, але війна – це завжди важкий виклик для журналістів. Десятки колег ціною свого життя та здоров’я несуть у світ правду про жахи війни в Україні. Багато з них виявилися жертвами цілеспрямованих атак.

"Цим зверненням ми хочемо закликати вас до відчутного занепокоєння, оскільки варварські звірства російських збройних сил мають бути показані громадськості. Ми розуміємо, що ваші країни живуть мирно, і немає запиту на військову риторику. Але, будучи усередині подій, можемо вас запевнити, що зупинення війни є загальним інтересом для всього вільного світу. Ми повинні робити все можливе, щоб не допустити нових злочинів, звідки б вони не були. Наразі загроза йде від Росії та її союзників. Ми закликаємо вас продовжувати привертати увагу світу до того, що насправді відбувається в нашій країні. Заблоковані та стражденні міста Маріуполь і Херсон, жахливі обстріли житлових районів Харкова та незліченна кількість інших воєнних злочинів, які вже вчинила російська армія. Ми не повинні дозволити їм перетворити це на Третю світову війну. Ми впевнені, що ваш журналістський досвід, професійні контакти та навички і переконання необхідні для розкриття правди про потворне обличчя війни. Світ повинен бачити реальність. Будь ласка, будьте тими, хто допоможе це розкрити", - заявили в НСЖУ.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися на територію української держави.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, розташовані в різних куточках України, зокрема, Київ, Харків, Одесу, Херсон, Чернігів та Маріуполь.

Низка країн Заходу покарали РФ за широкомасштабну агресію проти України - запровадили нові санкції.

Україна просила західних партнерів закрити її небо, однак поки її прохання не задовольнили.

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