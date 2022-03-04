Тільки закрите небо різко зупинить ескалацію.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк ще раз закликав світову спільноту закрити небо над Україною.

Відповідний допис з'явився в його Twitter.

"Логіка цієї війни - нарощування ракетних і авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, великим містам і мирному населенню", - підкреслив він.

За його словами, тільки закрите небо різко зупинить ескалацію.

"Пора західним партнерам взяти і на себе відповідальність за закінчення війни", - додав він.

Закриття неба над Україною

1 березня президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Російської Федерації про намір завдати удару по будівлі Служби безпеки України в Києві, закликаючи міжнародних партнерів закрити небо над Україною. Секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що закрите небо – це гарантія безпеки українців.

3 березня Верховна Рада України закликала міжнародне співтовариство ввести безпольотну зону над територією України і ввести миротворчі сили. Петиція про закриття неба над Україною зібравши вже більш як 1 мільйона голосів.

У Білому домі зазначали, що введення США безпілотної зони в небі України - "не найкраща ідея", оскільки це втягне США в прямий військовий конфлікт з Росією. 3 березня прес-секретарка Білого дому Джен Псакі повторила, що президент США Джо Байден не буде її створювати.

"Причина, чому це не був крок, на який президент був готовий піти... Тому, що заборонена для польотів зона вимагає забезпечення. Для цього, по суті, знадобиться, щоб американські військові збивали російські літаки і спонукали до потенційної прямої війни з Росією. Саме той крок, якого ми хочемо уникнути", - сказала вона.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція союзників йому незрозуміла.

"Якщо ви не можете закрити небо зараз, то дайте термін коли. Якщо ви не можете зробити це зараз, скажіть, скільки людей має вибухнути, скільки рук, ніг, голів повинні полетіти, щоб достукатися до вас? Скажіть скільки, я піду рахувати і будемо чекати цього моменту", - заявив Зеленський.

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