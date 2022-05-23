Супротивник продовжує ігнорувати санітарні проблеми Маріуполя, зазначив радник очільника міста.

Через дощі Маріуполь Донецької області перетворився на Венецію, по місту разом з дощовою водою розтікається трупна отрута.

Кожна гроза наближує загрозу епідемії, а окупанти продовжують ігнорувати санітарні проблеми й займаються лише створенням "гарних фото" з вигаданим "життя покращилось", попередив у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, з Маріуполя конче необхідно знову евакуйовувати людей.

"…Очікувано, дощі перетворили місто на Венецію. Забиті ливневі відводи та каналізація забезпечують розтікання дощової води разом зі сміттям, наслідками його гниття та трупною отрутою по всьому місту. Загроза епідемії перетворюється на реальність з кожною грозою…", - зазначив радник маріупольського міського голови.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого. Влада РФ назвала війну в Україні "спецоперацією", в тому числі для "денацифікації" наших земляків.

Супротивник зміг заблокувати Маріуполь. Ворог обстрілював місто з різної зброї, скидав на нього авіабомби. За даними української влади, в Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

З міста проводилася евакуація, зокрема, люди змогли виїхати до Запоріжжя.

У міськраді Маріуполя попереджали, що через хаотичні поховання та літні дощі місту загрожує епідемічна катастрофа.

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