Через це влада міста закликала евакуювати людей, які залишилися в окупації.

Хаотичні поховання та літні дощі можуть призвести до епідемічної катастрофи в окупованому Росією Маріуполі.

Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міськради в Телеграм-каналі.

Зокрема, мер Вадим Бойченко пояснив, що 100 тис. людей продовжують жити без води, каналізація не працює, а по всьому місту знаходяться хаотичні поховання. За його словами, під час характерних для Маріуполя літніх дощів все це буде потрапляти в річки, моря і джерела, звідки люди беруть воду.

Він попередив, що через це, крім гуманітарної катастрофи, створеної окупантами і колаборантами, місто стоїть на порозі спалаху інфекційних захворювань. У зв'язку з цим, людей, які залишилися в окупації, потрібно безпечно евакуювати.

"Нам потрібні стійкі зелені коридори для евакуації маріупольців. Разом з міжнародними партнерами повинні зробити все, щоб врятувати людей", - сказав Бойченко.

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