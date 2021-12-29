Хлопчик мріяв про службу в патрульній поліції, і українські копи здійснили його останню мрію.

Сашко Андрійчук з Чернівецької області, якому діагностували пухлину мозку четвертої стадії з метастазами, помер після років боротьби з хворобою.

Про це повідомила волонтерка притулку для жертв домашнього насильства "Місто добра", куди потрапила родина хлопчика, Марта Левченко.

Читайте такожОстання мрія: у Чернівцях хлопчика зі смертельною хворобою прийняли до лав патрульної поліції (фото, відео)"Тепер у небес буде свій поліцейський… Наш любий захисник Міста добра…. Будемо пам’ятати і любити тебе завжди…", - сповістила вона.

На початку року хлопчика прийняли до лав патрульної поліції, тим самим виконавши його мрію. Для цього для Сашка пошили форму, виготовили жетон та влаштували церемонію за участі десятків копів з двох областей.

Цьогоріч Сашко відсвяткував свій 11-ий день народження, перший - в рангу поліціянта. "Колеги за службою" час від часу приходили до нього в гості.

Поховають хлопця теж як поліціянта. Церемонія прощання відбудеться в селі Шишківці (Кіцманський район Чернівецької області) в четвер, 30 грудня.

"Ми дуже любили свого маленького поліцейського і попри все сподівалися на чудо… Завтра Сашка поховають як поліцейського, його мрія буде з ним до самого кінця", - зазначила Левченко.

Волонтерка також розмістила один з останніх відеороликів з Сашком.

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