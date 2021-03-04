Хлопчик мріяв про службу в патрульній поліції. Нещодавно копи здійснили його мрію.

Стало відомо про покращення стану 10-річного Сашка Андрійчука з Чернівців, у якого раніше діагностували пухлину мозку четвертої стадії з метастазами. Нещодавно хлопчика прийняли до лав патрульної поліції, тим самим виконавши його мрію. Для цього для Сашка пошили форму, виготовили жетон та влаштували церемонію за участі десятків копів з двох областей.

Сьогодні вранці прес-служба МВС повідомила із посиланням на волонтера Марту Левченко про стабілізацію стану хлопчика.

"Він ще в лікарні, але вже значно краще! Колеги поліцейські не залишають свого Сашка і це дає йому сили боротися! Навіть у важкому стані в реанімації, під апаратами він не розлучався із своєю шапкою поліцейського. Ця служба, ця потрібність, дає йому сили і бачення себе у майбутньому. І поки ми шукаємо клініку, яка візьметься за порятунок Сашки, ця віра в свою супер силу поліцейського, тримає його. Дякуємо нашим чарівникам - патрульній поліції",- написала волонтер.

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Автор: Юрій Годован