Медики кажуть, що лікування хлопчика не матиме сенсу. Тому волонтери та поліцейські вирішили здійснити його мрію.

У Чернівцях 10-річного хлопчика зі смертельною хворобою прийняли до лав патрульної поліції, щоб здійснити його мрію.

Про цю історію пише місцеве видання "Шпальта".

У 10-річного Сашка Андрійчука - пухлина мозку четвертої стадії з метастазами, діагноз - медулобластома. Лікарі вже не можуть йому допомогти, хлопчик доживає останні дні в "Місті добра" - центрі підтримки для мам з дітьми. Нещодавно він з матір'ю був на обстеженні лікарів у Києві, після цього було вирішено не лікувати хлопчика, щоб даремно не мучити його хімієтерапією та лікарнями.

"Скільки саме у хлопчика часу, точно сказати не можуть, але його мало", - розповіла місцевий волонтер Марта Левченко.

Бути у себе вдома мати з дитиною не мають можливості - батько хлопчика випиває та знущається з них. Тому вони опинилися в "Місті добра".

Читайте такожАлла Мазур розповіла, як дізналася про свою онкохворобу

"Тут він доживає останні дні. Це знає мама, ми всі це знаємо і готові до цього, але ми готові все ж і поборотися. Можливо, його історію побачить якийсь чудо-лікар, який дасть нам надію. Ми готові робити все, аби не відпустити цього світлого хлопчика", - додає волонтер.

Зараз хлопчик уже не говорить і половина його тіла паралізована. Але він мріє і пояснює іншим свої мрії, як може.

"Він пише пальчиками на гаджеті. Ми його запитали, про що він мріє, що його зробило б щасливим і змусило б усміхнутися. Він відповів одним словом: "Поліція". Поліціянти – його кумири. Він сказав, що обов’язково стане одним із них, коли виросте. Нас це дуже розчулило, адже ми розуміємо, що поліціянтом він не стане. Але ми можемо об’єднатися і зробити все, аби він відчув себе одним із них", - каже Марта Левченко.

Про цю історію написали у соцмережах, після чого прийшла реакція від сотень поліцейських з усієї України. Упродовж вихідних хлопчику пошили спеціальну іменну форму з жетоном, а 15 лютого близько 80 правоохоронців з Буковини та Прикарпаття зробили Сашку сюрприз та прийшли до нього в гості. Після тихої години він встав і його підвели до вікна, з якого він побачив на власні очі своїх кумирів.

Сашкові подарували форму і жетон, після чого запросили на вулицю. Там усі правоохоронці зустріли його оплесками і провели обряд посвяти до своїх лав. Потім хлопчик обрав авто, на якому здійснив своє перше справжнє патрулювання.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован