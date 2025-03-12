Нардеп Костенко зазначає, що Росія педалюватиме тему скасування воєнного стану та мобілізації.

Необхідно усвідомлювати, що в разі досягнення домовленостей про 30-денне перемир'я у війні з Росією є багато ризиків для України.

Про це сказав секретар оборонного комітету Верховної Ради України Роман Костенко на брифінгу.

Він зазначив, що рано радіти, тому що на сьогоднішній день є тільки попередні домовленості з партнерами про можливість перемир'я, але не відомо, чи піде на цей крок Росія.

За його словами, навіть якщо РФ погодиться на це, мають бути проведені складні процеси з врегулюванням питань щодо того, як перемир'я утримуватиметься і як фіксуватиметься виконання домовленостей сторонами.

"Не можна сказати, що, мовляв, давайте просто перестанемо стріляти протягом 30 днів. Якщо перемир'я відбудеться, то потрібно прописати конкретні кроки, хто за що відповідає", - наголосив Костенко.

Він додав, що тимчасове негайне припинення вогню на 30 днів не передбачатиме скасування воєнного стану, мобілізації та проведення демобілізації.

"Станом на зараз незрозуміло, кому вигідніше це перемир'я. Росіяни можуть протягом 30 днів накопичити сили, спланувати нові операції та почати розхитування України зсередини", - підкреслив Костенко.

За його словами, росіяни точно спробують скористатися тимчасовим припиненням вогню, розхитуючи українське суспільство в питаннях проведення демобілізації та скасування воєнного стану, а також говоритимуть про необхідність виборів.

Костенко додав, що на лінії вогню буде дуже складно підтвердити, чи дотримуються домовленості, які можуть зірватися за лічені секунди. Також буде складно довести, хто перший порушив перемир'я.

Він зазначив, що стикався з подібними ситуаціями під час війни, навіть українських офіцерів змушували бути в окопах біля солдатів і стежити за тим, щоб підлеглі не відкривали вогонь. При цьому він нагадав, що не варто забувати про те, що йдеться про тисячі кілометрів фронту, які складно контролювати. Він зазначив, що Росія може проводити різні провокації, щоб ЗСУ були змушені застосувати зброю.

Припинення вогню - що відомо наразі

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який брав участь у переговорах у Саудівській Аравії 11 березня, зазначив, що припинення вогню на 30 днів, на яке дала згоду Україна в разі взаємної згоди з боку РФ, - це в жодному разі не заморожений конфлікт.

За його словами, йдеться лише про спробу розпочати шлях до завершення війни у справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений у мирі.

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