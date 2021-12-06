Шахраї розсилають українцям повідомлення нібито від МОЗ.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів про новий метод виманювання коштів, який з'явився напередодні старту програми "єПідтримка".

Про це йшлося під час брифінгу 6 грудня. Читайте також"Тисяча Зеленського" від шахраїв: як убезпечити свої кревні від лап аферистів

За словами Ляшка, зловмисники намагаються отримати дані українців, надсилаючи повідомлення від імені МОЗ.

"Від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надіслати номер карти та інші персональні дані для отримання тисячі гривень за повний курс щеплень. Запевняю, що від мені міністерства жодних повідомлень не формувалося і не надсилалося громадянам", — наголосив Ляшко.

Міністр також нагадав, що гроші за вакцинацію українці отримуватимуть через "Дію", тож немає потреби передавати персональні дані.

"Програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину "єПідтримка" розпочнеться 19 грудня. Механізм отримання такої фінансової допомоги - онлайн через мобільний додаток "Дія", - зазначив він та закликав українців послуговуватися лише перевіреною інформацією з офіційних державних ресурсів.

Гроші за вакцинацію: що пообіцяв Зеленський

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, зможуть отримати через додаток "Дія" тисячу гривень. Виплати відбуватимуться в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки, що отримала назву "єПідтримка".

Програма стартує 19 грудня. 2 грудня Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн на це.

Діятиме програма до 18 грудня 2022 року. За цей час скористатися цією тисячею гривень зможуть усі громадяни України, які отримали дві дози вакцини за весь період проведення вакцинації (тобто ті, хто щепився з лютого 2021 року).

Гроші виплачуватимуть на безкоштовні віртуальні карти в додатку "Дія". Їх можна буде витратити на придбання книжок, абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів і т.д. або купити квитки для подорожей всередині країни. У програмі візьмуть участь понад 6000 підприємств у сферах культури, спорту та пасажирських перевезень, їхній перелік наразі невідомий.

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Автор: Анастасія Печенюк