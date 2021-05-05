У Дніпрі від коронавірусу одужали чоловік з дружиною, яких разом госпіталізували з важкими ускладненнями інфекції.
Читайте такожУкраїна ризикує не впоратись з епідемією COVID до 2023 року - науковціПро це у Facebook повідомив гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні Сергій Риженко.
Подружжя у шлюбі вже 40 років. Син – за фахом лікар-травматолог – під час телефонної розмови почув слабкий голос батьків і викликав медиків. У лікарні в обох підтвердили коронавірус.
Літні пацієнти перебували в реанімації 16 днів. За цей час у них з’являлися нові важкі симптоми. Коли ж хвороба відступила – одночасно вийшли з-під штучної підтримки дихання.
«Зустріч після реанімації виявилась зворушливою. Вони тримали один одного за руки, не вірячи, що вижили», – поділився Риженко.
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