Одна з блогерш назвала себе з подругою "малолітніми дурепами".

Дві блогерки, які оскандалилися своєю поведінкою на Великдень у київській церкві Різдва Христового, вибачилися.

Відповідне відео опублікувало столичне видання "Інформатор".

Одна з них назвалася Євою і уточнила, що інцидент стався 1 травня.

"Я задула свічку. Я хочу щиро попросити вибачення у людей, чиї почуття я зачепила. Я не думала, що все це буде настільки масово і хтось зі сторонніх людей про це дізнається. Мені правда дуже шкода, що в таке світле свято Великодня ви повинні спостерігати, як дві малолітніх дурочки зайшли до церкви і почали просто творити якусь хр*нь", - заявила вона. І додала, що вони з подругою не вживали наркотики, але випили "по пляшці пива на людину".

Друга блогерка, яка назвалася Настею, також вирішила вибачитися.

"Мені дуже шкода, що так вийшло. Я показала себе з жахливої сторони. Це була дурість, яку ми не обдумали. Я хотіла б попросити вибачення у всіх, чиї почуття я зачепила", - стверджує вона.

Що сталося

Днями в Києві дівчата зайшли до церкви Різдва Христового, що на Подолі, і почали задувати там свічки, пити алкоголь і курити електронні сигарети. Після всім цим поділилися в соцмережах, викликавши хвилю обурення.

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Автор: Юрій Годован