Інцидент стався в церкві Різдва Христового на Подолі.

У Києві кілька дівчат зайшли до церкви і почали задувати свічки й курити.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі "Киев Сейчас".

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Як повідомляється, інцидент стався в церкві Різдва Христового на Подолі.

"Дівчата зайшли до церкви Різдва Христового, що на Подолі, почали задувати там свічки, пити алкоголь і курити електронні сигарети. І всім цим поділилися в соцмережах", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що користувачі засудили подібну поведінку дівчат: "Я не особливо віруючий, але подібна поведінка низька", "Адекватні люди себе так не ведуть", "Нічого святого".

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Автор: Катерина Лиманська