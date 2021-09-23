Україна евакуювала з Афганістану ще близько 100 громадян.

У Борисполі приземлився літак з евакуйованими з Афганістану.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив завідувач з питань релігій, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання Секретаріату Кабінету Міністрів України Андрій Юраш.

"Україна – держава, яка не просто доводить, що є наднадійним партнером цивілізованого світу, але й показує приклад, що це таке – виконувати свої міжнародні обіцянки та робити жести, які навіть виходять поза межі її формальних обов’язків. Кілька хвилин тому у Борисполі приземлився український військовий літак, який до Києва доставив ще одну групу біженців з Афганістану. Раніше Україна вже врятувала близько 700 громадян України та більше десятка інших держав, яким під владою талібів загрожувала реальна небезпека. І ось рейс з Кабулу доставив наступну групу біженців – майже 100 осіб. Серед них – вісімнадцять студентів та членів їхніх родин, яких було врятовано Україною на прохання Апостольської Столиці – зокрема реагуючи на персональне прохання Папи Франциска, переданого українській стороні особисто Державним Секретарем Кардиналом П’єтро Пароліном", - написав він.

Читайте такожВ Афганістані епідемія кору: США призупинили евакуаціюЯк повідомляв УНІАН, у серпні після захоплення влади в Афганістані бойовиками угруповання "Талібан" США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян.

Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих.

Пізніше стало відомо, що з Афганістану необхідно евакуювати ще 159 українців.

Автор: Наталія Хаджі