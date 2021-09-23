Перемовини щодо чергової евакуаційної місії з Афганістану завершилися успіхом. В Україну прямує евакуаційний літак.

Україна евакуювала з Афганістану ще близько 100 громадян.

Про це у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Сьогодні зранку перемовини завершилися успіхом, і цивільний літак вилетів з території аеропорту міста Кабул. На борту літака знаходяться близько 100 громадян. Очікується, що літак з евакуйованими особами прибуде до Києва протягом 24 годин", - наголошується у повідомленні.

В управлінні розвідки зауважили, що Україна вкотре продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн, які її потребували.

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Евакуація з Афганістану: що відомо

У серпні після захоплення влади в Афганістані бойовиками угруповання "Талібан" США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян.

Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих.

Пізніше стало відомо, що з Афганістану необхідно евакуювати ще 159 українців.

Автор: Віталій Саєнко