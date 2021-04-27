У поліції підтвердили інформацію про інцидент і вже відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналіста.

На Львівщині в селі Лагодів у ресторані "Колиба", що нібито належить родині Бродівського міського голови Анатолія Белея, вихідними провели багатолюдне застілля "для обраних", порушуючи карантинні обмеження.

Про мажорну вечірку в розпал карантину на своїй сторінці у Facebook розповіла лідер Жіночого руху "За майбутнє" Ірина Суслова.

За її словами, на повідомлення про вечірку приїхала депутатка Бродівської міської ради Ольга Кравчук разом з журналістом місцевого телеканалу "Броди онлайн" Сергієм Нікішиним.

Читайте також"Сподіваюся, ви мене зрозумієте": дружина Тищенка вперше відреагувала на скандал з вечіркоюТа, зазначила Суслова, спроба зафільмувати порушення закінчилася знищеною камерою та телефоном.

"Син Бродівського міського голови – Іван Белей зробив це особисто, вирвавши апаратуру з рук журналіста. При ньому, зі слів очевидців, також була зброя, якою він залякував та навіть скористався", - повідомляє подробиці інциденту лідер Жіночого руху "За майбутнє".

Як повідомили у виданні "Броди онлайн", було розбито єдину камеру в їхньому арсеналі.

"Водночас син посадовця, цілком може уникнути покарання. Адже патруль, що приїхав на виклик, не поспішив затримати останнього. А згодом усі речові докази з місця конфлікту – взагалі зникли", - наголосила Суслова.

Вона додала, що лише у Кравчук залишились відео, що доводять причетність сина Анатолія Белея до нападу на журналіста та його участь у багатолюдному застіллі в розпал пандемії.

"Я як журналіст приїхав на місце з камерою, щоби перевірити цю інформацію (про вечірку, - УНІАН.). Також туди прибула депутатка міськради Ольга Кравчук, її чоловік та брат її чоловіка. Ми не заходили ні на територію, ні всередину закладу. Нас перепинив охоронець і заборонив заходити на територію. Я показав охоронцеві своє посвідчення. Він його забрав і пішов всередину. До нас вийшов власник і, нічого не пояснюючи, почав завдавати ударів, кричати, нецензурно висловлюватися", – розповів Сергій Нікішин у коментарі Zaxid.net.

Як пише видання, чоловіком, який бився та лаявся, виявився власником «Колиби» – 36-річним Іваном Белеєм, сином голови Бродівської ОТГ Анатолія Белея. Сергій Нікішин зняв побої. За попереднім висновком експерта, у нього забої м'яких тканин. Також він звернувся із заявою до поліції.

У поліції підтвердили інформацію про інцидент і вже відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналіста. Наразі триває перевірка.

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Автор: Ольга Робейко