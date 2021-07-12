"Пошкодження" на дорожньому світлофорі було усунуто, бо відволікало водіїв.

Світлофор біля Бесарського ринку в Києві минулого тижня показував сигнал водіям у вигляді сердечка через незаконно розміщену невстановленими особами наклейку.

Про це повідомили УНІАН у комунальному підприємстві "Центр організації дорожнього руху" у відповіді на запит.

За інформацією ЦОДР, 7 липня 2021 року працівниками підприємства було виявлено "пошкодження" комунального майна на перетині вул. Хрещатик та бульв. Тараса Шевченка.

"Було виявлено невідповідність роботи світлофорного об'єкта нормам ДСТУ 4092-2002 "Світлофори дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування та вимоги безпеки". Діаметр робочої поверхні розсіювача після розміщення наклейки зменшився й, таким чином, не відповідав технічним вимогам правил застосування, що могло призвести не тільки до заторів, а й до утворення аварійних ситуацій. Адже такий вигляд світлофора привертає зайву увагу водіїв, змушуючи відволікатись від дорожньої ситуації, щоб краще розгледіти, сфотографувати чи зняти відео", - зазначили у ЦОДР.

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Згідно з повідомленням, про ситуацію зразу було повідомлено до Нацполіції для фіксування факту правопорушення та направлено спеціалістів служби експлуатації дорожніх знаків з метою усунення несправностей.

У ЦОДР поінформували, що несправність роботи світлофорного об’єкта було усунено після складання адміністративного протоколу про пошкодження комунального майна.

"На сьогодні світлофор працює у звичайному режимі", - зазначили на підприємстві.

Нагадаємо, що минулого тижня в соціальній мережі було розповсюджено фото, на якому червоний сигнал світлофора біля Бесарського ринку має вигляд не кола, а сердечка.

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Автор: Інна Андаліцька