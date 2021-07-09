За даними ЗМІ, в колясці знаходилася двомісячна дитина, про безпеку якої чоловік навіть не подумав.

У Санкт-Петербурзі помітили чоловіка на гіроскутері, який віз коляску з малюком проїжджою частиною.

Лихача на камеру зняв водій автомобіля, що проїжджав повз. Відео інциденту опублікували в мережі.

Як видно на записі, молодий чоловік з'їжджає з Ізмайловського моста на зелений сигнал світлофора разом з автомобілістами, перетинає набережну річки Фонтанки і продовжує рух Вознесенським проспектом.

Як вдалося встановити MK.ru, в колясці знаходився двомісячний малюк, про безпеку якого чоловік навіть не подумав.

Петербуржців ошелешив вчинок молодого батька. У мережі батька назвали ідіотом. Знайшлися і ті, хто пожартував, що пора в Петербурзі відкривати нову смугу для руху коляскового транспорту.

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Автор: Денис Прядко