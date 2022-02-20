Віче приурочено до 8-ої річниці завершення Революції гідності та вшануванню пам’яті загиблих учасників Майдану.

На Майдані Незалежності збирається віче "Майдан: пам’ять і справедливість".

Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані встановлено сцену та екран. З екрана показують документальне відео часів Революції гідності.

Зібралися кілька сотень людей, частина з них стоїть біля сцени, а частина – на Алеї Героїв Небесної Сотні, вони прийшли покласти квіти до стели пам’яті загиблих на Майдані.

Основним лейтмотивом під час віче було те, що боротьба після завершення Революції гідності продовжується до сьогодні. І сьогодні це боротьба з російським окупантом: військова боротьба на сході Україні і політична – на міжнародній арені.

Пам’ятні заходи, присвячені вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні, завершилися молебнем за упокій душі загиблих майданівців та тих, хто загинув у російсько-українській війні. Молебень відслужили священники та військові капелани.

На завершення пам’ятних заходів були запалені "Промені гідності".

День Героїв Небесної сотні

20 лютого в Україні згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року відзначають День Героїв Небесної сотні.

Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів.

Зокрема, Кабінет міністрів 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, яка мала бути підписана на Вільнюському саміті "Східного партнерства" 28-29 листопада.

Після побиття бійцями "Беркуту" у ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності у Києві на вулиці українських міст вийшли сотні тисяч людей.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада 2013 року до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше - Революція гідності.

У лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників з силовиками у центрі Києва загинули понад 100 осіб, сотні були поранені, найбільше - 20 лютого. За даними Генпрокуратури, загалом під час Євромайдану постраждали 2,5 тис. осіб.

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