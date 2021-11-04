Працювати дозволили музеям та галереям. Їх можна відвідувати індивідуально та при наявності певних документів.

У Львові попри стрімке зростання захворюваності на коронавірус дещо послабити карантин – відсьогодні можна відвідати музеї та галереї за певних умов.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, напередодні відбулось позапланове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Серед ухвалених рішень, зокрема, є дозвіл на відвідування музеїв та галерей індивідуальними відвідувачами.

"Комісія ухвалила рішення дозволити відвідування музеїв та галерей індивідуальними відвідувачами, але без проведення екскурсій", - пояснили у прес-службі міської ради.

Зазначається, що всі працівники та відвідувачі повинні мати один із документів: сертифікат про повну вакцинацію від COVID-19, негативний ПЛР-тест, експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведений не пізніше як за 72 години до відвідування закладу, документ від лікаря про наявність протипоказань до вакцинації, довідку про перенесення хвороби, дійсну 180 днів з дня виявлення захворювання.

Читайте такожПриїхала ховати маму, а ковід забрав і батька: у Чернівцях від коронавірусу померла лікарОкрім того, приймати відвідувачів можна з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів або не більше 50% заповненості площі приміщення.

Карантин у Львові: що відомо

З 30 жовтня на Львівщині запровадили "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Відповідно до рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС, у Львові заборонили роботу закладів культури, проведення культурних масових заходів (крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників).

Автор: Мирослава Бзікадзе