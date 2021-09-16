Загиблого ветерана поховають у Києві.

У лікарні імені Мечникова в Дніпрі відбулося прощання з ветераном АТО, парамедиком Олексієм Кавлаком, який загинув в результаті вибуху автомобіля 15 вересня.

Як повідомляє "Інформатор", на церемонію прощання прийшли друзі, знайомі та учні Кавлака. Люди несли квіти.

О 16:00 почалася панахида. Після завершення церковної служби слово надали знайомим Олексія, які хотіли висловитися.

Кавлак був інструктором з тактичної медицини та домедичної допомоги, членом ГО "Український Легіон", інструктором 44 навчального центру, Засновником проекту Aid Brothers, співорганізатором проекту "Нащадки вільних". Йому було всього 45 років.

Олексій проживав у Києві, тож завтра його тіло перевезуть до столиці. Там і відбудуться похорони.

Вибух автомобіля в Дніпрі - що відомо

Вибух Nissan Primera, припаркованого на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі, стався 15 вересня близько 9:00 ранку. Тоді стало відомо про загибель двох людей.

Як виявилося, в результаті вибуху загинули прес-секретар обласного управління ДСНС Дар'я Гречищева і інструктор з домедичної допомоги, член "Українського Легіону" Олексій Кавлак.

Росзлідуванням інциденту опікується Служба безпеки України. Справу відкрили за статтею про вчинення терористичного акту.

Правоохоронці встановлюють обставини підриву автомобіля.

Автор: Дмитро Захаров