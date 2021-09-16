Справу відкрили за статтею про вчинення терористичного акту.

Вибуховий пристрій розмістили під днищем легковика, вибух якого у Дніпрі 15 вересня забрав життя інструктора з домедичної допомоги Олексія Кавлака та речниці обласного управління ДСНС Дар’ї Гречищевої.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на поінформовані джерела.

За словами співрозмовників, пара підірвалася на саморобній вибухівці еквівалентом від одного до двох кілограмів тротилу.

Пристрій, попередньо, розмістили під днищем автомобіля. Вибухівка спрацювала, коли водій сідав за кермо.

Журналісти чекають на офіційні коментарі.

Вибух Nissan Primera, припаркованого на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі, стався 15 вересня близько 9:00 ранку. Тоді стало відомо про загибель двох людей.

Як виявилось, унаслідок вибуху загинули прес-секретар обласного управління ДСНС Дар’я Гречищева та інструктор з домедичної допомоги, член "Українського легіону" Олексій Кавлак.

Інцидентом зайнялась Служба безпеки України. Справу відкрили за статтею про вчинення терористичного акту.

Правоохоронці встановлюють обставини підриву автомобіля.

Автор: Яна Ставська