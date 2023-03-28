Олена Шуляк додала, що відповідну інформацію вона отримала від Хмельницької міськради.

Топонімічна комісія Хмельницької міської ради планує назвати одну з вулиць міста іменем Дениса Монастирського - загиблого міністра внутрішніх справ України.

"Топонімічна комісія підтримала пропозицію комітету держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування ВР щодо перейменування іменем загиблого в авіакатастрофі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського одну з центральних вулиць, площ, набережних або один з центральних провулків, проспектів, парків тощо", - повідомила у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк.

Парламентар додала, що відповідну інформацію вона отримала від Хмельницької міськради.

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"Нагадаю, що рідне місто загиблого Монастирського - Хмельницький. І зважаючи на те, скільки цінного він зробив для українського народу та для нашої перемоги над окупантом, було б чесно увіковічнити пам'ять про нього, назвавши на його честь вулицю на малій батьківщині", - написала Шуляк.

Загибель Монастирського і керівництва МВС - деталі

18 січня у місті Бровари Київської області на територію дитячого садка впав гелікоптер. На місці падіння було виявлено 14 загиблих, серед яких дитина.

На борту гвинтокрила перебували перші особи Міністерства внутрішніх справ України, зокрема міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули.

У Києві хочуть перейменувати одну зі столичних вулиць на честь загиблого екс-глави МВС Дениса Монастирського.