Депутати вже зібрали 150 підписів для втілення відповідної ініціативи та анонсували зустріч з київською владою.

У Києві хочуть перейменувати одну зі столичних вулиць на честь загиблого екс-глави МВС Дениса Монастирського, який розбився на вертольоті 18 січня в Броварах.

Відповідну пропозицію ініціювали народні депутати України, як повідомила представниця Партії "Слуга народу" Галина Янченко в Facebook. Вона зазначила, що їй разом з колегами вдалося зібрати 150 підписів.

"Разом з колегами ми зібрали підписи для перейменування однієї з вулиць біля МВС ім'ям Дениса Монастирського. Під цим зверненням до київського самоврядування вже підписалися 150 народних депутатів", - написала вона.

Також нардеп уточнила, що парламентарії хочуть обговорити питання про перейменування вулиці з київською владою вже наступного тижня.

Денис Монастирський загинув 40 днів тому - українці вшановують його пам'ять

Нагадаємо, що в неділю, 26 лютого, пройшло 40 днів з моменту трагічної загибелі міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та членів його команди в авіакатастрофі в Броварах.

Як відомо, Монастирський в день своєї загибелі планував брати участь у Ставці Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського й планував приєднатися до онлайн-переговорів з Полтави.

Сьогодні керівництво МВС, правоохоронці, представники влади та українці згадують про головні події трагедії та висловлюють співчуття близьким загиблих чиновників. Зокрема, особистий архівний кадр разом з Монастирським показав Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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