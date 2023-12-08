В даний час відомо про перебої з електроенергією.

Сьогодні вночі на території тимчасово окупованої Керчі виникла пожежа на газопроводі. Місцеві телеграм-канали пишуть, що перед тим, як зайнялась газова труба, було чути вибух.

Міністерство енергетики України інформує, що близько 30 тис. людей залишились без опалення внаслідок інциденту. "Згідно з повідомленнями, вогонь частково пошкодив ЛЕП. Через аварію східна котельня в Керчі, призупинила роботу. Близько 30 тис. людей залишились без опалення, а в багатьох будинках - перебої електроенергії", — йдеться у повідомленні

У звʼязку з аварією від газопостачання відключено тисячі абонентів в декількох районам. Керчанам наполегливо рекомендують не намагатися вмикати газ та перекрити в своїх будинках та квартирах систему постачання.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України

29 листопада стало відомо, що російські загарбники намагаються змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях України. Ворог масово звозить туди мігрантів з Центральної Азії.

Крім того, російські окупанти намагаються виявити українське підпілля на тимчасово окупованих територіях. Так, у Запорізькій області гауляйтери та командування російських окупаційних військ запроваджують приховані заходи з виявлення будь-яких осередків спротиву російській окупації.

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