Масове завезення мігрантів на окуповані території вже призвело до створення етнічних злочинних угрупувань.

Російські загарбники намагаються змінити демографічний склад населення на тимчасово окупованих територіях України. Ворог масово звозить туди мігрантів з Центральної Азії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що загальна кількість таких мігрантів на окупованих територіях України вже перевалила за 100 тисяч осіб.

Більшість "переселених" Росією мешканців Центральної Азії працює на будівництві. Надалі росіяни планують їх мобілізувати в обмін на отримання громадянства.

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"Такий масовий заїзд мігрантів вже спровокував погіршення кримінальної ситуації й призвів до створення етнічних злочинних угруповань. За допомогою організованих злочинних груп росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить", – наголосили в Центрі нацспротиву.

Зазначимо, що до країн Центральної Азії належать Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Туркменістан, а також Казахстан.

Як РФ змінює демографічну картину на окупованих територіях

З початку повномасштабного вторгнення російські війська вбили тисячі мирних українців на окупованих територіях. Сотні тисяч осіб покинули своє місце проживання – виїхали або на вільну від загарбників територію України, або на територію інших країн.

Місцевих мешканців росіяни змушують виїжджати через безробіття та гуманітарну катастрофу, а замість них завозять мігрантів, лояльних до Росії. Зокрема, така тенденція простежується на Донеччині. Тільки в Маріуполь РФ "переселила" понад 30 тисяч мігрантів з Центральної Азії та Північного Кавказу.

Крім того, окупанти незаконно вивозять українців на територію РФ. Тисячі депортованих – діти. Декого віддають на всиновлення до російських родин навіть попри те, що в них є батьки та родичі в Україні. Частину маленьких українців вже вдалося повернути на батьківщину.

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