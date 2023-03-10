Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури.

У Миколаєві правоохоронці затримали ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари по місту. Наразі вона перебуває під вартою.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Зазначається, що поплічниця агресора викрита під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських окупантів і активно розповідала про це у соцмережах. Саме таким чином вона потрапила у поле зору ворога, який дистанційно залучив її до співпраці.

Відео дня

"Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони і розташування критичної інфраструктури на території Миколаївщини. Для збору інформації вона виходила на місцевість і приховано фотографувала розташування українських об’єктів, а також фіксувала прилеглу територію", - йдеться у повідомленні.

Отримані дані зрадниця надсилала через анонімний месенджер. У подальшому розвідувальну інформацію ворог міг використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по місту.

Співробітники СБУ затримали інформаторку на спробах збору і поширення закритих відомостей.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Затримання зрадників України

Як повідомляв УНІАН, днями був затриманий ворожий інформатор, який наводив російські ракети на торговельні центри та інші об'єкти у Дніпропетровській області. При цьому в "звітах" ворожий агент змінював їхні назви і позначав як військові об'єкти.

Також правоохоронці затримали трьох ворожих інформаторів, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів. Вони є учасниками агентурної мережі ФСБ, яка діяла в різних регіонах України. Шістьох російських агентів із цієї мережі СБУ затримала наприкінці лютого.

Загалом, у 2022 році СБУ розслідувала понад 2,6 тисяч проваджень щодо колаборантів. Понад 300 із них було передано до суду. Набрали чинності 44 відповідні вироки суду.

Вас також можуть зацікавити новини: