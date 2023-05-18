Це передбачено затвердженим сьогодні депутатами Київради ДПТ промрайону Воскресенський.

Київрада затвердила детальний план території промрайону Воскресенський у Дніпровському районі, що передбачає будівництво нового житлового мікрорайону з восьми 26-поверхівок неподалік вантажної станції "Київ-Дніпровський".

Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримали 64 депутати з 87 зареєстрованих у сесійній залі.

Так, представниця ТОВ "Київ Проект Груп" - розробника ДПТ, яка доповідала депутатам по питанню, зауважила, що цей мікрорайон буде зведено у рамках освоєння території ЗАТ "Київметал" по просп. Визволителів 1-9, на території 12,61 га.

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"Проектна чисельність нового мікрорайону складає 6 тис 100 осіб. Проектна житлова забудова складається з 8 житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення. Проектна кількість квартир – 3 тис 337", - інформувала вона.

Згідно з матеріалами ДПТ, для забезпечення потреб мешканців нового мікрорайону планують побудувати школу на 720 учнів та 2 дошкільних навчальних заклади на 200 дітей та інші об’єки соціально-побутового обслуговування.

Під час обговорення ДПТ з’ясувалось, що мова йде про будівництво восьми 26-поверхових житлових будинків у санітарній зоні вантажної залізничнох станції "Київ-Дніпровський".

ДПТ охоплює загалом територію площею 115,9 га, що обмежена: проспектом Броварським, проспектом Визволителів, бульваром Перова, проспектом Алішера Навої, вулицею Райдужною та вулицею Челябінською.

Київські хмарочоси

Столиця України уже посідає восьме місце у світовому рейтингу міст з найбільшою кількістю хмарочосів. У Києві нараховується понад 1,2 тис висотні будівлі. Хоча справді рекордних висоток у столиці України немає.

Зараз у Києві знаходиться сім найвищих хмарочосів України: ЖК "Кловський", МФК "Гулівер", БЦ "Парус", ЖК "Jack House", ЖК "Корона", ЖК "Корона" № 2 та будівля Апеляційного суду міста Києва.

У 2012 році завершено будівництво 48-поверхового житлового комплексу на Кловському узвозі, що має висоту 168 метрів. На проспекті Перемоги, поряд із центральним загсом, триває будівництво хмарочоса Sky Towers. По завершенні він буде найвищим хмарочосом України (заввишки 210 метрів) і матиме 47 поверхів.

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