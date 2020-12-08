Псевдовикрадачам може "світити" навіть обмеження волі терміном до 5 років.

Викрасти людину заради лайків в соцмережах — звучить дивно, страшно та малоймовірно.

На Львівщині троє хлопців так і зробили — прямісінько серед білого дня заштовхали чоловіка в багажник авто. Про це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів".

Читайте такожХлопчик із Кропивницького зібрав у соцмережі мільйон лайків, аби батьки купили собаку (відео)Усе сталося о 8 годині ранку. На відео з камер спостереження видно, як до чоловіка, який йде вулицею, різко під'їжджає авто й зупиняється. Чоловіка заштовхали до багажника машини. Свідком цього стала 67-річна жінка. Після побаченого бабусі стало зле, вона звернулася до медиків та правоохоронців.

Коли автівку знайшли, у ній було троє чоловіків. Серед них — й нібито викрадений. Виявилося, це просто розіграш. А для цієї операції правоохоронці вводили план-перехоплення.

Псевдовикрадачам може "світити" навіть обмеження волі терміном до 5 років.

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Автор: Ольга Робейко