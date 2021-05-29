Крематорій буде розташований біля Голосківського кладовища і підготовка до його будівництва вже триває.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що після довгих суперечок у місті вирішили побудувати перший крематорій.

Про це він написав у Facebook.

"У Львові буде крематорій. Я вважаю, що у 2021 році ми не можемо взагалі дискутувати, чи має право людина бути кремованою. Це дуже особисте рішення і вибір кожного. Підготовка до будівництва вже триває. Крематорій буде розташований біля Голосківського кладовища", - повідомив Садовий.

Він також пообіцяв, що у червні буде оголошений архітектурний конкурс для того, щоб знайти найкращий варіант для реалізації цього проекту.

Садовий зазначив, що львів'яни зареєстрували петицію щодо будівництва крематорію, але робота вже розпочалась.

При цьому Андрій Садовий додав, що згідно із законом, крематорій має зводитися на комунальній землі і бути власністю громади міста, тому робота базуватиметься за принципом державно-приватного партнерства.

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Автор: Олег Давигора