Мешканців будинків змушують розповідати, що загиблі нібито були вбити українською армією.

У Маріуполі окупанти поновили ексгумацію тіл із поховань у дворах багатоповерхівок.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок. Перші - в районі пр. Свободи. Тепер ексгумацію проводить слідчий комітет РФ. Трупи викопують, поміщають в пластикові пакети і автівкою "Груз 200" вивозять прямо в Старий Крим. Там вже навалом в братську могилу", - розповів він.

За словами Андрющенка, слідчі чи поосто військові після ексгумації допитують мешканців будинків щодо подробиць загибелі похованих людей.

"У підсумку за "прозорим натяком" людини з автоматом, всіх вбила "українська армія". Фабрикування фейкових доказів... Одне питання - навіщо? Щоб безглуздим росіянам довести що вони не вбивці?", - додав радник мер.

Нагадаємо, раніше зірка шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков поділився шокуючими кадрами, знятими в його рідному Маріуполі.

Він показав могили загиблих прямо вздовж проїжджої частини біля тротуару. З жахом телеведучий зазначив, що їздив по цій вулиці раніше дуже часто.

Вас також можуть зацікавити новини: