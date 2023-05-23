Він закликав мелітопольців підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу Росії.

Настоятель монастиря з Мелітополя Запорізької області брав участь у заходах на підтримку Росії та чекав на прихід "руського миру", а натомість отримав підозру в колабораційній діяльності. Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, священнослужитель сприяв утвердженню російської окупаційної влади на території Мелітопольского району. З серпня 2022 року він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України.

"Під час публічних виступів підозрюваний закликав мешканців окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу РФ", - розповіли у прокуратурі.

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Крім того, разом з іншими представниками Московського патріархату на підтримку окупаційної влади він відвідав "церемонію" оголошення незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

Так, за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури настоятелю монастиря з Мелітополя, який входить до Запорізької єпархії Української православної церкви (МП), було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

У ОГП також зауважили, що за антиукраїнські погляди та проросійські переконання рішенням Ради національної безпеки та оборони України до підозрюваного на п’ять років застосовані персональні санкції.

Зрадники серед священників УПЦ МП

Раніше Служба безпеки України у Харківській області затримала священнослужителя УПЦ МП, який освячував російських військових під час окупації Ізюма, публічно виправдовував збройну агресію Росії та воєнні злочини окупантів.

За даними слідства, клірик добровільно підтримував російських окупантів та закликав місцевих жителів наслідувати його приклад.