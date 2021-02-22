З 24 лютого Україна повернеться до моделі адаптивного карантину.

Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації для закладів загальної середньої освіти для роботи під час адаптивного карантину з 24 лютого.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Читайте такожУ МОН розповіли про обмеження в роботі навчальних закладів з 24 лютого

Зазначається, що з 24 лютого на території України встановлюється "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого, зокрема, забороняється: відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу; проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів); проводити масові (культурні, спортивні, наукові, освітні, професійні тематичні та інших) заходи за участю більше однієї особи на 4 кв. м. площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50% місць у кожному окремому залі", - пояснили в Міносвіти.

Водночас, як повідомляється, у разі встановлення на території регіону "червоного" рівня забороняється відвідувати заклади освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

МОН рекомендує вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу.

"У випадку організації дистанційного навчання, заклад освіти має діяти в інтересах дитини. Організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями. Крім того, мають створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку. Заклад освіти має забезпечувати регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надавати їм підтримку в освітньому процесі. Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо", - наголосили в МОН.

Карантин в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 24 лютого Україна повернеться до моделі адаптивного карантину.

17 лютого Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 30 квітня 2021 року та встановив його адаптивну модель із чотирма рівнями епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Згідно з ухваленим рішенням, буде продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30 квітня і встановлено в цілому в країні або на території регіонів «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко