Рішення щодо зміни карантинної зони буде прийматися щотижня з урахуванням зміни ситуації.

В Україні з наступного тижня починає діяти адаптивний карантин. Поки Київ буде перебувати в "жовтій" зоні, проте через тиждень може опинитися в "помаранчевій".

Читайте такожПовернення адаптивного карантину в Україні: що зміниться та які заборони діятимуть у різних зонахПро це в коментарі РБК-Україна заявив очільник Держспоживслужби Києва Олег Рубан. За його словами, столиця, швидше за все, буде перебувати в "помаранчевій" зоні весь час адаптивного карантину.

"Якщо говорити сьогодні - це "жовта" зона. Якщо говорити про наступний тиждень, то це буде "помаранчева" зона, тому що це буде природне зростання захворюваності, пов'язане з сезоном і завершенням карантинних заходів і збільшенням захворюваності в західних регіонах", - пояснив Рубан.

Він додав, що рішення щодо зміни ситуації буде прийматися щотижня. "Будемо спостерігати зміни, тому що зараз йде збільшення захворюваності в західних регіонах і через тиждень дійде до Києва", - сказав голова Держспоживслужби.

Також Рубан пояснив, чому після переходу на адаптивний карантин у Києва не буде шансів на потрапляння в "зелену" зону. Крім того, він допустив, що ситуація може погіршитися.

"Шансів немає, тому що (в Києві, - ред.) велика кількість організованих колективів, міграція населення і збудники, які фіксуються в різних країнах, крім України. Поширення британського і південноафриканського штаму не сприятиме ситуації", - додав він.

Введення адаптивного карантину в Україні

17 лютого Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення з 22 лютого в країні адаптивного карантину. Регіони ділитимуть на чотири зони, згідно з рівнем епідеміологічної небезпеки.

У зв'язку з введенням адаптивного карантину відбудуться деякі пом'якшення. Зокрема, заклади громадського харчування зможуть працювати на годину довше (до 00:00 замість 23:00), проводити культурні, спортивні, соціальні та інші заходи можна буде в присутності глядачів, проте заповнюваність приміщення не повинна перевищувати 50%, буде дозволено відвідування освітніх установ групами не більше 20 осіб.

З 25 січня Україна перейшла в "помаранчеву" зону карантину, яка була до локдауну. Обмеження діють до 28 лютого.

Сьогодні Міністерство охорони здоров'я повідомило про 6237 нових заражень коронавірусом в країні. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській області.

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Автор: УНІАН