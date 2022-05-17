Складання тесту на тимчасово окупованих територіях неможливе, оскільки всі державні реєстри там заблоковані.

Діти, які виїхали за межі України, зможуть скласти національний мультипредметний тест (НМТ) у країнах Європи.

Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми не маємо залишити цих дітей без права складання мультипредметного тесту і без права вступу до українських закладів освіти. Я звернувся до колег – міністрів освіти країн Євросоюзу – з проханням організувати в країнах Європи, Великобританії, Ірландії можливість проведення для наших випускників мультипредметного тесту. В нас залишається лише питання по Греції, Словенії і Хорватії. По всіх інших країнах вже опрацьовуються матеріали", - сказав Шкарлет.

Що стосується тимчасово окупованих територій, то, за словами міністра, складання тесту там неможливе, оскільки всі державні реєстри на окупованих територіях заблоковані, щоб убезпечити доступ до них з боку РФ.

"Але для будь-якого випускника ми організували мінімум три тестові сесії. Після закінчення вступу для дітей з тимчасово окупованих територій будуть передбачені ще можливості, при виїзді їх на підконтрольну Україні територію вони можуть спробувати вступити до закладів вищої освіти і пізніше", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, національний мультипредметний тест (НМТ) запроваджується в Україні вперше й лише у 2022 році у зв'язку з російською агресією. Щоб узяти участь у цьому тестуванні, абітурієнти мали зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

29 квітня УЦОЯО завершив опрацювання реєстраційних форм на участь в НМТ. Взяти участь в національному мультипредметному тесті виявили бажання понад 400 тис. осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: