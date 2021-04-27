Однак Кабмін домовився із представниками церков про ряд карантинних заходів, яких необхідно буде дотримуватися під час богослужінь.

Міністерство охорони здоров'я не планує просити уряд про додаткові обмеження на великодні свята.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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"МОЗ не планує подавати до уряду додаткових обмежень на великодні свята", - наголосив він.

Проте, щоб уникнути сплеску захворюваності після Великодня, Кабінет міністрів на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем провів зустріч із представниками церков, з якими домовився про зменшення тривалості богослужінь з одночасним збільшенням їх кількості, фіксацію дверей церков у відкритому стані, заборону фізичного контакту при здійсненні обрядів: поцілунків хрестів, ікон та святинь.

"Ми також знайшли підтримку у духовенства щодо участі у богослужіннях за можливості одного члена родини. Бажано також максимально виключити відвідування служби людьми похилого віку та тими, хто має хронічні захворювання", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що під час богослужіння українці обов’язково мають бути у масках незалежно від того, чи проводитимуть їх всередині храму чи на вулиці. "Пам’ятайте, що на відміну від вірян, коронавірус - переконаний атеїст. Для нього немає ніяких свят, він завжди намагатиметься уразити вас або ваших близьких", - зауважив Степанов.

Великдень в умовах карантину

Великдень у 2021 році в Україні православні християни святкують 2 травня.

Глава МОЗ Максим Степанов очікує зростання кількості хворих на коронавірус після церковних свят. З огляду на стабільно високу захворюваність міністр порадив громадянам не йти до храму і не святити паску.

Слова Степанова підтримав й митрополит Епіфаній. Він зауважив, що прихожанам з груп ризику найкраще простежити за великодньою месою онлайн з дому.

Храми ПЦУ у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії. Зокрема, планується масове освячення пасок на хлібокомбінатах.

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Автор: Антоніна Доломанжи