Україна неодноразово заявляла про невизнання російських паспортів, нав’язаних українцям на тимчасово окупованих територіях.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що партійні квитки російської провладної партії "Єдиної Росії" не компенсують жителям Донбасу горя і злиднів, які принесла російська окупація.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив кореспонденту УНІАН у відповідь на отримання сотнею жителів окупованого Донбасу партійних квитків російської партії "Єдина Росія".

"Російська Федерація намагається витиснути максимальні дивіденди із силового захоплення територій в Донецькій та Луганській областях. Водночас ніякі партійні квитки "Єдиної Росії" або обіцянки політичних кар’єр для "чиновників" окупаційної адміністрації не компенсують мешканцям Донбасу того горя і злиднів, які принесла російська окупація", - наголосив Ніколенко.

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Речник зазначив, що Україна неодноразово заявляла про невизнання російських паспортів, нав’язаних українцям на тимчасово окупованих територіях.

"Ведення політичної агітації, відкриття осередків російських політичних партій та організація РФ виборів на окупованій частині Донбасу суперечать її зобов’язанням в рамках Мінських домовленостей і Нормандського формату, грубо порушують українське законодавство та норми міжнародного права", - додав Ніколенко.

"Очевидно, "Єдина Росія" рятує падіння рейтингів на тлі катастрофічної епідемічної ситуації та тотального обмеження прав і свобод людей в Росії за рахунок залучення до своїх лав жителів поневолених українських територій", - додав речник.

"Натомість в Москві можуть вплинути на поліпшення ситуації на Донбасі реальними кроками, а не політичними проєктами: віддати наказ своїм збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню, розблокувати роботу КПВВ, аби люди могли отримувати базові соціальні послуги, припинити перешкоджати молоді, яка шукає кращого життя на підконтрольній українському урядові території, забезпечити міжнародним гуманітарним організаціям безперешкодний допуск до всіх утримуваних осіб", - заявив Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, сто мешканців окупованих Росією територій Донбасу вступили у правлячу партію РФ "Єдина Росія".

Автор: Віталій Саєнко