За словами Воскобойника, все впирається в одну цифру – щороку в Україні помирають 250-300 тисяч людей.

В Україні демографічна катастрофа. Щороку кількість померлих суттєво перевищує кількість новонароджених – умовно кажучи, кожного року "зникає" таке місто, як Житомир.

Про це розповів в інтервʼю УНІАН президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. Він також зауважив, що з ринку праці йде більше людей, ніж на нього заходить.

"У таких умовах, коли населення старішає, коли з ринку праці іде більше людей, аніж на цей ринок заходить, то потрібно якимось чином це все балансувати. Або запропонувати нашим жінкам народжувати по 5-7 дітей, і десь років за 18-20 у нас сформується якась додаткова кількість людей, які зможуть вийти на ринок праці. Або бути реалістами та шукати можливості залучати трудових мігрантів з інших країн", – заявив він.

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За словами Воскобойника, все впирається в одну цифру – щороку в Україні помирають 250-300 тисяч людей. Навіть якщо за допомогою власних ресурсів нам вдасться відтермінувати проблему, "ми її відсунемо на 5-7 років".

"А далі стикнемося з тим, що не буде вистачати робочих рук, платників податків, споживачів товарів та послуг, які виробляються в Україні", – констатував президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

Демографічна ситуація в Україні

За прогнозом Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, викладеному у затвердженій Кабміном Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року, упродовж наступних 25 років кількість населення України скоротиться на 10 мільйонів. До 2041 року може скоротитися до 28,9 млн осіб, а до 2051 року — до 25,2 млн.

За перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас зафіксовано 250 972 смертей. На одного новонародженого громадянина припадало троє померлих.

Загалом у 2024 році число померлих в нашій країні перевищило кількість народжених у 2,8 раза.

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