Жінка сама вдома народила дитину, перерізала пуповину, загорнула немовля в рушник, потім в пакет і поклала в морозильну камеру холодильника.

Жінка, яка заморозила свою новонароджену дитину, постане перед судом. Слідчі закінчили розслідування, а експертиза показала, немовля було доношеним і живим.

Читайте такожСтали відомі подробиці про жінку з Рівненської області, яка сховала немовля у морозилціСталося все на Рівненщині на початку лютого. 34-річна жінка сама вдома народила дитину, перерізала пуповину, загорнула немовля в рушник, потім в пакет і поклала в морозильну камеру холодильника.

Як йдеться в сюжеті ТСН, ця подія потрясла навіть поліцейських з великим досвідом роботи. Тепер справу направили до суду. Після численних експертиз та допитів жінка у скоєному зізналася, кажуть у поліції.

"Можна сказати, що вона шкодує, але коли їй ставлять це питання, то вона плаче і пояснити причину такого вчинку не може. Пояснює, що перебувала в шоковому стані", — говорить прес-секретар Нацполіції Рівненської області Марія Юстицька.

А от коли все сталося - злочин намагалася приховати. І від поліцейських, і від лікарів, до яких звернулася з сильною кровотечею. Медики відразу зрозуміли-жінка після пологів, проте де ж дитина.

"Запідозрили, що це не проста маткова кровотеча, а після пологів. У неї були ознаки невідходження плаценти. Половину крові вона втратила", - зазначає директор Дубровицької лікарні Руслан Бовгиря.

Коли життя породіллі врятували, вона зізналася, що її дочка в морозилці. Запевняла, дитина народилася передчасно і вже мертвою. Але експертизи показали інше.

Поліцейські встановили, що дитина народилася орієнтовно на 37 тижні вагітності, а смерть її настала в результаті загального переохолодження.

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Автор: Ірина Погоріла