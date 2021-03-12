Безкоштовні курси з самооборони для жінок Жіночий десант стартували ще в двох містах України. 10 березня перші тренування відбулися в Рівному та у місті Кам’янське.

Про це у Facebook повідомляється на офіційній сторінці Жіночого руху "За майбутнє", який є організатором вказаного проекту.

Тренування проводять професійні спортсмени, кандидати та майстри спорту, чемпіони України й призери змагань різних рівнів. Жінок вони навчать не лише прийомів самозахисту, а і як діяти в кризових ситуаціях, щоб не розгубитися.

Координаторкою всеукраїнського Жіночого десанту є Мер’ям Невіднича. Вона розповідає про успіх Жіночого десанту: "У містах, де курси вже запущені, вони користуються шаленою популярністю. Тому надалі їх планують запускати ще в багатьох населених пунктах – від міст до невеликих ОТГ. Так, найближчим часом Жіночий десант планують відкрити у Миколаєві, Вінниці, Вишневому, Сумах і Фастові, де сьогодні, 12 березня, в рамках проекту відбулося перше тренування для жінок, які мешкають в місцевому центрі".

Зазвичай, заняття проводяться двічі на тиждень і є абсолютно безкоштовними для всіх жінок незалежно від віку. Щоб приєднатися до тренувань у своєму місті, необхідно зв’язатися з місцевим координатором проекту. Інформація про те, як це зробити і контакти, є на сторінці Жіночого руху "За майбутнє" у Facebook.

Жіночий десант успішно функціонує вже майже у всіх великих містах України. На сьогодні це – 18 залів. Зокрема, у таких містах як Київ, Покровськ, Чернівці, Ужгород, Одеса, Луцьк, Житомир, Херсон, Івано-Франківськ та в інших.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН