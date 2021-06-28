У російських концтаборах та катівнях і на окупованих територіях утримують понад 400 українців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила на урочистому засіданні парламенту з нагоди 25-річчя ухвалення Конституції.
Вона наголосила, що держава не може гарантувати дотримання прав людини на окупованих територіях.
Читайте такожРосія переслідує 130 українців за політичними мотивами - Денісова
“405 громадян, з яких 44 — військовослужбовці та 30 жінок, знаходяться в концтаборах та катівнях РФ та на окупованих територіях. Ми знаємо ім’я кожного”, - повідомила Денісова.
Вона зазначила, що окупанти відібрали у цих громадян право на свободу, але не можуть позбавити права думати і любити свою країну.
Вас також можуть зацікавити новини
- У полоні бойовиків на Донбасі перебуває 251 українець - Денісова
- Політв'язень Кремля Шумков розповів про тортури російських силовиків
- Три роки тримали в полоні і катували: в Україні розкрито викрадення екс-керівника "Нафтогазвидобування"
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram