Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що окупанти відібрали у цих громадян право на свободу, але не можуть позбавити права думати і любити свою країну.

У російських концтаборах та катівнях і на окупованих територіях утримують понад 400 українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила на урочистому засіданні парламенту з нагоди 25-річчя ухвалення Конституції.

Вона наголосила, що держава не може гарантувати дотримання прав людини на окупованих територіях.

Читайте такожРосія переслідує 130 українців за політичними мотивами - Денісова

“405 громадян, з яких 44 — військовослужбовці та 30 жінок, знаходяться в концтаборах та катівнях РФ та на окупованих територіях. Ми знаємо ім’я кожного”, - повідомила Денісова.

Вона зазначила, що окупанти відібрали у цих громадян право на свободу, але не можуть позбавити права думати і любити свою країну.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк