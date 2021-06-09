Загалом 18% громадян вважають, що заради миру варто погоджуватися на будь-які компроміси.

Лише 3% українців вважають, що заради миру на Донбасі можна було б офіційно погодитися з анексією Росією Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, що були оприлюднені під час прес-конференції у Києві на тему: "Від Парижа до Женеви: як змінилася думка українців про російсько-українську війну за два роки президентства Зеленського".

Як зазначили соціологи, серед громадян немає однозначної думки щодо шляхів досягнення тривалого миру на Донбасі.

Читайте такожЖителі ОРДЛО та Криму можуть оформити українське свідоцтво про народження: що для цього потрібно«Тож однаково популярні варіанти - і продовження дипломатичного тиску на Росію і "ДНР" та "ЛНР", посилення всіх можливих санкцій (20%), і зміцнення економічного та військового потенціалу України, повна ізоляція окупованих територій (19%)», - сказано у прес-релізі за результатами опитування.

Ще 20% респондентів не можуть визначитися з тим, яким чином можна було б досягнути стабільного миру в регіоні.

"Прямі переговори з самопроголошеною владою підтримують в цьому контексті тільки 13% громадян, хоча на сході цей показник вищий - 24%", - зауважують соціологи.

При цьому суспільство "категорично не сприймає ідею де-факто відмовитися від повернення Криму "в обмін" на часткове або повне врегулювання конфлікту на Донбасі".

Так, лише 7% опитаних вважають, що тривалого миру на Донбасі можна було б досягнути шляхом таких поступок Росії як автономія Донбасу і "відмова" від повернення Криму.

"Ще менше - 3% населення - вважають, що заради миру на Донбасі можна було б офіційно погодитися на анексію Криму", - йдеться у прес-релізі.

Лише 18% українців вважають, що заради миру варто погоджуватися на будь-які компроміси. Ще 46% переконані, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, але не на всі.

"Хоча позиція "йти на компроміси, але не на всі" лишається найбільш поширеною, на регіональному рівні вона зазнала істотних змін. Зокрема, у західному макрорегіоні спостерігається істотна радикалізація настроїв. Тепер тут однаково популярні шлях вибіркових компромісів (37%) і радикальна позиція - мир на Донбасі може бути встановлений тільки з позиції сили, коли переможе одна зі сторін (36%)", - констатують соціологи.

При цьому "компромісний" підхід втратив близько 20% прихильників, у порівнянні з 2019 роком.

Так само відчутних змін зазнали і суспільні настрої на сході, де відбулося істотне зменшення кількості прихильників "вибіркових компромісів": від 66% у листопаді 2019 році до 39% у травні 2021 року. Паралельно зросла орієнтація на будь-які компроміси заради миру: від 18% до 33% відповідно.

В центрі і на півдні настрої стабільніші: більшість за "компроміси, але не всі" - 52% і 60% відповідно).

"На заваді компромісу для досягнення миру на Донбасі стоїть відмова і небажання керівництва Росії домовлятися - так вважають 62% громадян. Українську сторону у небажанні припиняти війну і виконувати Мінські домовленості звинувачують 19%, більшість із них - мешканці сходу (35% жителів макрорегіону) та півдня (27%). В електоральному розрізі - виборці ОПЗЖ", - наголошується у прес-реліз.

Також опитані висловили думку, що політичне майбутнє тимчасово окупованих територій - у складі України і на тих самих умовах, що й раніше. На цьому наполягають 55% громадян. При цьому такий варіант набирає абсолютну або відносну більшість в усіх макрорегіонах. По 13% опитаних окремо виступають за повернення цих територій на умовах автономії або іншої форми більшої незалежності від Києва. Ідея з незалежністю самопроголошених утворень або їхнім приєднанням до Росії, як і раніше, має мінімальну підтримку на рівні похибки, констатували соціологи.

Загальнонаціональне дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Деморатичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва з 14 по 19 травня в усіх регіонах України за винятком окупованих Криму, Донецької та Луганської областей. Було опитано 2 тис. 020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

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Автор: Тетяна Поляковська