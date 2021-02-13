Наразі матір дівчинки позбавлена батьківських прав, дитина проживає з бабусею і дідусем.

У Сумах за сексуальне насильство, вчинене чоловіком до 6-річної дівчинки, його засудили до 9 років позбавлення волі.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко, відповідне рішення ввечері 12 лютого виніс Зарічний суд міста Суми.

Читайте такожПотрійне зґвалтування в Одесі: суд заарештував чоловіка, який систематично знущався над дружиною й дочками

«Сумською місцевою прокуратурою в суді доведено вину 34-річного сумчанина у вчиненні сексуального насильства стосовно малолітньої дівчинки (ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України). За вироком суду від 12 лютого обвинуваченого визнано винним та засуджено до 9 років позбавлення волі», – зазначила речниця відомства.

За інформацією Науменко, чоловік близько року проживав у Сумах з цивільною дружиною та її 6-річною донькою. 18 серпня 2019 року, скориставшись тим, що дружина перебувала в іншій кімнаті, він вчинив щодо дівчинки сексуальне насильство. Через два дні дитину забрали до себе бабуся з дідусем.

Дитина скаржилась на погане самопочуття, а потім зізналась, у чому причина. Дорослі невідкладно повідомили про почуте в поліцію. Під час медичного огляду факт насильства підтвердився.

На вирок суду обвинувачений чекав у СІЗО, але свою вину заперечував.

Наразі матір дівчинки позбавлена батьківських прав, дитина проживає з бабусею і дідусем.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Кохан