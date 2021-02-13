У Сумах за сексуальне насильство, вчинене чоловіком до 6-річної дівчинки, його засудили до 9 років позбавлення волі.
Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко, відповідне рішення ввечері 12 лютого виніс Зарічний суд міста Суми.
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«Сумською місцевою прокуратурою в суді доведено вину 34-річного сумчанина у вчиненні сексуального насильства стосовно малолітньої дівчинки (ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України). За вироком суду від 12 лютого обвинуваченого визнано винним та засуджено до 9 років позбавлення волі», – зазначила речниця відомства.
За інформацією Науменко, чоловік близько року проживав у Сумах з цивільною дружиною та її 6-річною донькою. 18 серпня 2019 року, скориставшись тим, що дружина перебувала в іншій кімнаті, він вчинив щодо дівчинки сексуальне насильство. Через два дні дитину забрали до себе бабуся з дідусем.
Дитина скаржилась на погане самопочуття, а потім зізналась, у чому причина. Дорослі невідкладно повідомили про почуте в поліцію. Під час медичного огляду факт насильства підтвердився.
На вирок суду обвинувачений чекав у СІЗО, але свою вину заперечував.
Наразі матір дівчинки позбавлена батьківських прав, дитина проживає з бабусею і дідусем.
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