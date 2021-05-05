У Туреччині затримали нібито українок, які оголеними позували для фото на яхті в затоці Фетхіє.
Знімки розлетілися місцевими ЗМІ - дівчатами зацікавилася поліція. Про це повідомляє місцеве видання Antalya Lider, при цьому не вказує національну приналежність учасників зйомки.
Одна із затриманих поліцією у відео розповіла про подію й дала кілька порад для таких фотосетів у мусульманських країнах: потрібно робити це приховано і не позначати геолокацію.
Читайте такожУчасниці "голої" фотосесії в Дубаї розповіли, чому росіянок в ОАЕ не затримували"Якщо ви хочете зробити відверті фото в мусульманських країнах – краще їх не робити, або робити максимально приховано. Нас з дівчатками зняли з іншої яхти, і якимось чином ці фото потрапили в місцеві ЗМІ. Нас затримала поліція. Цілий день нас допитували... Це дуже неприємна процедура...", - сказала дівчина.
Як зазначається, учасниць оголеної фотосесії вже відпустили.
ЗМІ пишуть, що місцеві жителі були вражені тим, що таку фотосесію організували під час священного Рамадану. І зробили це під час повного локдауну для місцевих.
"За фотографії в оголеному вигляді за кордоном знову затримали дівчат з України. Цього разу в Туреччині. Як повідомила одна з українок, фотозйомка проходила на яхті, їх голих зняли з іншої яхти", - пише Pavlovsky News.
Скандал з оголеними моделями на балконі хмарочоса в Дубаї
3 квітня в соціальних мережах з'явилися відео і фотографії, як на балконі в Дубаї позували оголені дівчата. За це вони були заарештовані.
Повідомлялося, що фотосесія була організована в рамках рекламної кампанії. Затриманим загрожувала сплата близько тисячі фунтів штрафу і до 6 місяців ув'язнення.
За інформацією ЗМІ, затримані дівчата - з Росії, Білорусі та України.
МЗС України повідомляло, що в Дубаї затримали 12 українок за порушення норм суспільної моралі.
13 квітня затримані українки повернулися на батьківщину.
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