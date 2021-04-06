В Instagram Яни - вся історія її поїздки в Емірати.

Однією із затриманих в Дубаї дівчат за ню-зйомку на балконі готелю виявилася українка Яна.

Як розповів у коментарі ТСН її брат, сім'я була не в курсі, чим насправді вона займається. Вони знали, що дівчина відпочиває в ОАЕ.

Читайте такожСкандал з голими дівчатами у Дубаї: затримано 11 українок"Вона на відпочинок поїхала, а далі не знаю, що там. Там якась фотосесія повинна була бути у неї... У мене інформації більше про це немає жодної", – сказав брат затриманої українки Тарас.

В Instagram Яни - вся історія її поїздки в Емірати - переліт, пляж, спорткари, сніданок, скарги, що втретє за три дні доводиться міняти готель.

Скандал з голими моделями на балконі хмарочоса в Дубаї

Як повідомляє британське видання Mirror, в суботу ввечері, 3 квітня, в соціальних мережах з'явилися відео і фотографії, як на балконі в Дубаї позували оголені жінки. За це вони були заарештовані.

Ймовірно, фотосесія була організована в рамках якоїсь рекламної кампанії. Затримані жінки можуть провести до 6 місяців у в'язниці та виплатити штраф. За даними британського видання, цей штраф може скласти близько тисячі фунтів (38,5 тис.грн).

Mash повідомив, що у справі про зйомки голих моделей на балконі в Дубаї затримано IT-підприємця, засновника міжнародної компанії Involta Олексія Концева.

За інформацією ЗМІ, затримані дівчата - з Росії, Білорусі та України. А знімав їх чоловік з Ізраїлю.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що в Дубаї затримали 11 українок за порушення норм суспільної моралі.

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Автор: Ольга Робейко