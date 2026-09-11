Польща підрахувала, скільки грошей їй винна РФ за вторгнення в Україну

Водночас у Варшаві наголошують, що ніхто не сподівається на те, що отримає ці гроші від Москви вже найближчим часом.

Війна Росії в Україні коштувала економіці Польщі понад 100 мільярдів євро. Про це пише Tvp World, посилаючись на оцінку державного статистичного управління Польщі.

Видання зазначає, що в цю суму зокрема входять втрати у корпоративному секторі країни на суму у 29 мільярдів євро, а також у секторі домогосподарств у 67,5 мільярда євро. Павел Коваль, голова парламентського комітету з питань закордонних справ, заявив, що багато країн зазнають "дуже значних втрат" через цю війну. Й основною причиною цьому є введені санкції.

"Фундаментальне питання сьогодні, з точки зору законних інтересів таких країн, як Польща полягає в тому, щоб знайти спосіб підрахувати ці втрати…. Це не означає, що ми очікуємо, що Росія виплатить нам цю суму завтра, але ми вважаємо за необхідне створити такий облік для повоєнного періоду та продемонструвати іншим, хто схильний діяти всупереч міжнародному праву, що існують методи розрахунку витрат не лише для країни, яка зазнає нападу", – наголосив він.

Відео дня

Крім того, війна в Україні призвела до інфляції, наголосив голова Статистичного управління Польщі Марек Церпял-Волан. За його оцінками, третина інфляції вище цільового показника була спричинена ескалацією війни в Україні.

"Висока інфляція спричинила різке зростання номінальної заробітної плати, але темпи зростання реальної заробітної плати сповільнилися після вторгнення Росії в Україну", – сказав він, додавши, що реальна зарплата в Польщі впала на 2%.

Також він зазначив, що економічний шок, спричинений війною з Росією, також призвів до скорочення валової доданої вартості Польщі, на суму в приблизно 98,7 мільярда євро.

Фінансові втрати від вторгнення РФ в Україну

Нагадаємо, в лютому 2026 року перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум повідомляла, що для повоєнної відбудови, Україні треба буде близько 588 мільярдів доларів. Тоді вона зазначала, що частину цих потреб можуть закрити заморожені на Заході російські активи.

Водночас у червні видання Bloomberg відзначало, що війна в Україні стає занадто дорогою і для Путіна. За даними журналістів, темпи зростання економіки РФ майже зупинилися, а дефіцит бюджету стрімко розширюється на тлі збільшення військових витрат.

Вас також можуть зацікавити новини: